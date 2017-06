FUORI MAMACITA: DALLA SICILIA ARRIVA L’ESPLOSIVO ITALIAN FOLK METAL DEI TINTINNABULA!

Fuori i Tintinnabula e il loro nuovo album Mamacita, un’esplosione di italian folk metal targato Areasonica Records! Molto attiva sui palchi nostrani – più di 100 live in giro per l’Italia nell’ultimo anno – la band siciliana annovera tra i suoi traguardi il secondo posto al Sanremo Rock del 2007 e il Premio Discografia Tour Music Fest del 2013 consegnato da Mogol in persona al Piper di Roma, oltre a numerose esibizioni in occasioni di Festival, Rassegne Musicali e Contest come quella a Rock Targato Italia, al Primo Maggio tutto l’anno e alle selezioni live di XFactor.

Mamacita è un disco brutalmente onesto e divertente, dal sound duro e graffiante che racconta con lucida ironia colorati sprazzi di quotidianità e discusse dinamiche sociali del nostro bel paese. Curato nei minimi dettagli e impreziosito da collaborazioni prestigiose, come quella del grande Don Backy che interpreta, insieme ai Tintinnabula, una versione d’eccezione de “L’Immensità”, Mamacita è un mix di sonorità nu metal che incontrano ritmi folk e trascinanti, melodie che rimandano ad antiche ballate popolari e una voce dal timbro sporco e roco incisiva e d’effetto.

Mamacita viene lanciato insieme al primo singolo estratto La Voce Del Padrone, un pezzo dall’ironia sottile che racconta di realtà lavorative ai limiti dell’assurdo. Il brano è accompagnato da un videoclip divertente e colorito con un “padrone” d’eccezione: Francesco Benigno, star di Mery Per Sempre e Palermo Milano – Solo Andata.

Pubblicata il 15/06/2017