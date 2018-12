Fuori “Made In China”, il nuovo album di Alfredo Olivieri: in radio arriva il singolo di lancio “É Natale”, secondo atto del suo Musical in tre videoclip!

Vi avevamo lasciato qualche spoiler in occasione del lancio del singolo d’anteprima Arriva Nando ma adesso l’attesa è finita, è arrivato il nuovo album del cantautore bolognese Alfredo Olivieri. Fuori Made In China accompagnato dal singolo di lancio “É Natale”: su youtube il secondo atto dell’originale Musical in tre videoclip!

Il nuovo lavoro di Alfredo Olivieri, Made in China, è un album coinvolgente ed attuale, fatto di ironia e sarcasmo pungenti: otto tracce di un pop d’autore dal marchio ormai inconfondibile segnato da umoristici accenti swing e da un mood cantautorale mai sopito. Un disco dove atipiche critiche ai luoghi comuni più gettonati e illuminanti prese in giro si accompagnano a brani dalle sfumature a volte malinconiche e trasognate, il tutto sempre alla brillante maniera del nostro showman – all’apparenza – tutto d’un pezzo.

In radio e su Youtube arriva dunque il singolo “É Natale” che incarna nella sua dolce e delicata semplicità il magico spirito delle atmosfere natalizie: ne dipinge suoni e colori senza dimenticare la loro inevitabile nuance di nostalgia. Il brano è accompagnato dal secondo festoso e sognante episodio del Musical in tre atti realizzato per l’occasione: una grande produzione video diretta e coordinata dal regista Oscar Serio e realizzata con la partecipazione del corpo di ballo dell’Accademia del Musical di Bologna diretto da Elena Soverini.

Made In China è disponibile su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali, É Natale lo trovate in radio e su Youtube!

Pubblicata il 04/12/2018