Fuori L’Alieno, il nuovo album di Andrea Negro: arriva un rock d’autore introspettivo, identitario e personale!

Esce oggi L’Alieno, grande album di debutto di Andrea Negro, pubblicato da Areasonica Records e accompagnato dal primo singolo estratto Vi Lascio L’Italia!

Andrea Negro, autore, compositore, arrangiatore, cantante e chitarrista romano. Basterebbe questo a dare un’idea della sua arte ma spulciando nel suo passato artistico la sua carriera si fa ancora più interessante: ispirazioni ed influenze musicali di spicco - dal cantautorato di Bennato e De Gregori al sound internazionale dei R.E.M., di Ben Harper e dei Radiohead, solo per citarne alcuni – una fitta esperienza live - tra le altre esibizioni ricordiamo quella al BQ de Nott di Milano e alla Fiera Internazionale della Musica di Erba - ed una nutrita collezione di ospitate come quelle in occasione del Premio Lucio Dalla, del Sottocoperta (MEI) e del FIAT Music ai microfoni del grande Red Ronnie.

L’album d’esordio, L’Alieno, composto interamente da Andrea Negro stesso, viene registrato e mixato da Andrea Cajelli (The Giornalisti, Il Teatro degli Orrori, Andrea Appino) e masterizzato da Giovanni Versari (Muse, Afterhours, Capossela). Un disco che nasce dalla sensazione costante dell’autore di non appartenere a questa società, di avere gusti, abitudini e riferimenti diversi. Undici tracce aspre e potenti ma allo stesso tempo delicate, in cui la voce calda e gli impasti agrodolci delle chitarre esaltano e rimarcano una grande intensità emotiva.

Il primo singolo Vi Lascio L’Italia, accompagnato da un videoclip crudo ed evocativo, fotografa i lati più deprecabili dell’Italia e degli italiani che trovano purtroppo costante riscontro nella cronaca dei nostri giorni: furbizia, approssimazione, ipocrisia e corruzione.

L’Alieno è disponibile su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali, Vi Lascio L’Italia invece la trovate in radio e su Youtube!

Pubblicata il 25/09/2018