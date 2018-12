Fuori Inside My Mind, singolo d’anteprima dei Black Violence: la band torinese presenta un’anticipazione del suo full lenght di debutto!

La loro musica è una scossa potente di hard’n’heavy, l’epicentro del loro sisma musicale è Torino: loro sono i Black Violence e oggi, nell’emblematica giornata dell’evocativo triplo sei, esce Inside My Mind, il singolo d’anteprima che anticipa l’uscita del loro full lenght di debutto Need Of Darkness – edito da Areasonica Records, in uscita il prossimo gennaio e già in pre-order su iTunes!

Il loro nome è una denuncia nuda e cruda indirizzata alla società marcia e oscura nella quale viviamo, la loro forza è nella musica: i Black Violence toccano negli ultimi due anni tantissimi palchi italiani e internazionali, non solo live pub e music club ma anche festival e contest – da ricordare il minitour tedesco intrapreso dopo la pubblicazione del loro EP autoprodotto Hell Is Coming, la partecipazione all’Ants Of The Sky Festival e quella al Pad Is My Home – Rebel Day di Collegno nel 2017, quella allo Sbamfest presso il Mothership di Torino nel 2018 e ben tre edizioni di Emergenza Festival durante le quali la band ha avuto il piacere di esibirsi presso l’Hiroshima Mon Amour, l’El Barrio e, in occasione delle semi-finali, l’Audiodrome di Moncalieri.

Influenzata dal mood aggressivo dell’alt metal e dalle linee graffianti dell’hard rock, la band propone un sound molto personale, disseminato di contaminazioni industrial, pop rock e blues, che, con l’intento di muovere i suoi passi in avanti, è capace di fare tesoro del passato: il singolo d’anteprima Inside My Mind li rispecchia in pieno, con le sue chitarre ultradistorte ed una voce potente e sporca a fare da padrona.

Need Of Darkness è già disponibile all’acquisto in pre-order su iTunes, Inside My Mind la trovate in radio!

Pubblicata il 21/12/2018