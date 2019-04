Fuori il videoclip de Lo Specchio di Marta: il cantautore Andrea Negro presenta il nuovo singolo

L’instancabile cantautore Andrea Negro torna sulle scene con un secondo singolo d’eccezione: dopo la feroce denuncia di “Vi lascio L’Italia” arriva su youtube “Lo Specchio Di Marta”, videoclip del secondo brano estratto dal suo album “L’Alieno”, edito da Areasonica Records e disponibile su iTunes.

Lo Specchio di Marta, diretto e realizzato da Federico Cataleta in seguito al grande successo della campagna Musicraiser lanciata per l’occasione, è l’evocativa storia di una ragazza che scopre finalmente di piacersi dopo aver sfiorato la bulimia ed aver rischiato di perdere tutto a causa del disamore per sé.

L’autore e compositore romano Andrea Negro presenta il nuovo singolo dopo aver ricevuto, negli ultimi mesi, riscontri più che positivi sul suo nuovo lavoro. Antonio Bacciocchi di Radio Coop ne scrive così: disco “duro e deciso, di impostazione chitarristica, incline al rock, molto vicino all’estetica sonora di Eugenio Finardi”; Manuele Foti de Il Megafono rincara la dose aggiungendo: “[autore] esperto e versatile, focalizzato su emozioni e sensazioni, pronto sempre a sperimentare all’interno del genere rock amalgamandolo in ogni occasione possibile a qualcosa di inatteso”.

Pubblicata il 12/04/2019