Fuori il video di You walked away di BLER

Uscito ufficialmente il 10 aprile 2018 su youtube il videclip di You walked away primo singolo della giovanissima BLER.

BLER al secolo Giorgia Aquini è una giovane interprete bolognese classe 1996 che ha pubblicato a febbraio scorso il suo singolo di debutto scritto da Serenella Occhipinti, Marco Vignodelli, Melissa Lagiglia e Sabrina Cabua e che adesso completa il suo progetto con il videoclip girato da Rodolfo Rod Mannara al Cine Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (Bo).

«Abbiamo fatto questa scelta perché volevamo creare un’atmosfera magica, senza troppa scenografia intorno e il teatro – spiega BLER - grazie anche ai vari effetti di luci, ci sembrava il posto ideale. Abbiamo cercato di esprimere le emozioni attraverso due arti, che in questo caso sono canto e ballo, per rendere il video più interessante e suscitare maggiori sensazioni a chi lo guarda»

You walked away è un brano dal sapore pop che tocca un tema molto delicato: parla infatti della perdita di una persona cara. Il testo è stato scritto da Serenella Occhipinti per suo padre colpito da una malattia senza speranza, situazione che ritrovò poi anche in BLER che perse il papà all’improvviso a casa di un infarto. Il brano è diventato quindi il simbolo dell’unione tra le due artiste e della condivisione di uno stesso grande, intenso e indelebile dolore.

Guarda il video qui: https://youtu.be/42vTAnoStGM

«Quando abbiamo girato mi sono emozionata moltissimo – continua la giovane artista BLER - e si vede anche nel video in un determinato momento. Spero che a chi lo guarda arrivi tutto quello che avevo dentro.»

You walked away edito per Master Pig sound, è stato registrato e arrangiato al San Luca Sound di Manuel Auteri e Renato Droghetti, e anticipa l’album a cui BLER sta lavorando e che uscirà nel 2018.

Credits

Regia di Rodolfo Rod Mannara

Un ringraziamento al Cine Teatro Fanin

Ballerina Agnese Molon

Sitografia

Link Youtube https://youtu.be/42vTAnoStGM

Facebook https://www.facebook.com/blerofficialmusic/

Instagram: https://www.instagram.com/beiinni/?hl=it

Pubblicata il 21/04/2018