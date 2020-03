Fuori il singolo di Dezabel dal titolo: “When it comes to you”

Pubblicato il 14 febbraio 2020, Festa degli innamorati, il nuovo singolo di Dezabel “When it comes to you” è un inno all’amore, all’amicizia, alla fiducia e alla comprensione.

È una canzone bellissima e romantica con voci affascinanti e un cantautorato straordinario del talentuoso cantautore e produttore svizzero.

Dezabel è stato attivo nel settore musicale subito dopo aver conseguito la laurea in musica negli anni ’90 presso l’ACM (The Academy of Contemporary Music) e continua a sviluppare le sue conoscenze in Songwriting e produzione musicale presso il Berklee College of Music.

Nel suo ultimo singolo “When it comes to you”, Dezabel mescola pop, jazz, soul ed elettronica per creare un brano molto commovente. I solchi rilassati e le melodie accattivanti nella canzone lasciano l’ascoltatore a desiderare di più. L’umore sensuale della canzone e le sfumature romantiche lo rendono perfetto per illuminare l’atmosfera.

Ascolta “When it comes to you”, Dezabel su Spotify

https://open.spotify.com/album/1OfPORCllbShl0pBy2EOLB?si=CyeEBYazRUiR1032ol1zjA

Dezabel descrive una storia commovente di come trovare conforto in un partner fidato che è sempre lì per te, indipendentemente da ciò che stai vivendo. Qualcuno che ti capisce e ti fa sentire come se potessi fare tutto ciò che vuoi. Ha un’atmosfera sincera e incisiva che sicuramente toccherà le giuste corde del cuore.

Nel corso degli anni della sua presenza nell’industria musicale, Dezabel ha imparato l’arte del cantautorato e della produzione. Ha collaborato con alcuni dei principali cantautori degli Stati Uniti e del Regno Unito. Le sue magiche composizioni di Pop, R&B, trap e musica pop elettronica gli hanno procurato una fedele base di fan da tutto il mondo, oltre a un grande riscontro da parte della critica.

Mira a scrivere musica sofisticata che abbia un’atmosfera commerciale ma si distingua dagli altri per la sua aura unica. Anche il suo singolo “Another Drink”, precedentemente pubblicato, è stato ben accolto da fan e critica. La canzone era un sublime dream-pop con alcune influenze di musica elettronica e R&B, o come la descrive Dezabel, “È un po’ come se Zurigo incontrasse L.A.”

La musica di Dezabel sarà amata da coloro che sono fan di artisti come Dua Lipa, Halsey, Zara Larsson e Sabrina Claudio.

Maggiori informazioni su Bilgi Dezabel sono disponibili sul suo sito web ufficiale www.dezabel.com/

Pubblicata il 12/03/2020