Fuori il singolo d’anteprima del cantautore veronese Davide Tonello: il brano “Vite In Vitro” anticipa l’uscita del suo nuovo album!

Un dicembre ricco di sorprese per la label bolognese Areasonica Records: fuori oggi Vite In Vitro, il singolo d’anteprima del cantautore veronese Davide Tonello che anticipa l’uscita del suo nuovo album Sul Presente prevista per il prossimo gennaio! Il disco è già disponibile al pre-order su iTunes.

Davide Tonello, classe ’75, sin da giovanissimo intraprende la carriera musicale portando avanti un’intensissima attività live – militando in diversi gruppi rock per poi continuare da solista – mentre al contempo compone, registra, legge, crea: pubblica infatti ben quattro album autoprodotti, alcuni dei suoi brani vengono presentati su Radio Uno Rai, altri vengono inseriti all’interno dell’album del Festival del Garda; nello stesso periodo partecipa a numerosi contest vincendo il premio come Miglior inedito al Forettefestival per tre anni consecutivi, conquistando per ben due volte il Miglior inedito al Villa Nogarole festival, e accaparrandosi i premi della critica sia ad Una voce per il Festival sia al Montecatini Terme festival.

Adesso, sempre più ispirato dalle correnti musicali care alle decadi dei ’70 e dei ’90 ed influenzato inevitabilmente dal rock e dal cantautorato degli stessi anni, Davide Tonello ci regala Sul Presente: un’album dalla grande profondità emotiva in grado, grazie anche all’impronta stilistica dei suoi testi, di approfondire questioni etiche senza tempo, oggetto di riflessioni passate, presenti e future, il tutto realizzato con la partecipazione dell’autrice Domenica Borghese con la quale Davide scrive a quattro mani il pezzo Gerundio distratto, cantato in duetto con il grande Maestro Eugenio Bennato.

Sul Presente è disponibile in pre-order su iTunes, Il singolo d’anteprima Vite In Vitro invece, brano che indaga l’approccio umano nei confronti della complessa sfera del virtuale, esce accompagnato da un bellissimo videoclip su youtube: correte a guardarlo e poi sintonizzatevi, il brano è in radio.

Pubblicata il 04/12/2018