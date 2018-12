Fuori il 10 dicembre il singolo “Io No” di Guglielmo e Davide

Uscirà il 10 dicembre Io No, nuovo singolo di Guglielmo e Davide.

Prodotto da SanLuca Sound, Io No è il nuovo brano scritto da Guglielmo e registrato insieme a Davide, un influencer con base a Londra che conta 180mila fans affermatosi facendo scherzi su YouTube.

Io No è una presa in giro alla odierna figura del trapper italiano, con i tatuaggi in faccia, con le catene e denti d’oro, che parla solo di denaro nelle proprie canzoni e ostenta ricchezza. Nessuna qualità vocale in questi nuovi cantanti, ma un uso eccessivo di auto-tune che li rende quasi dei robot che cantano. Il duo Guglielmo-Davide propone quindi una canzone pop ma su base trap in cui Davide si inserisce rappando in americano.

Il sodalizio dei due artisti è nato sui Social. Davide e Guglielmo si sono conosciuti su Instagram e fin da subito hanno avuto un grande feeling, infatti entrambi sono persone dirette e con molta energia.

Dall’idea iniziale di Guglielmo si è sviluppata così la canzone Io No con il featuring di Davide.

Dalle Instragram stories di Guglielmo pare quasi certa la pubblicazione di un videoclip girato a Londra, ma al momento la notizia non è ancora confermata.

Pubblicata il 07/12/2018