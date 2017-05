FUORI DETECTIVE COOPER: L’ELECTRO WAVE ARRIVA A TWIN PEAKS.

Via al lancio dei Detective Cooper e del loro omonimo debut album accompagnato dal primo singolo Let’s Talk: i Detective Cooper, omaggio al personaggio di Twin Peaks, la celebre serie TV di David Lynch, sono un duo sardo capace di mescolare electro wave e synthpop per creare armonie dinamiche con suoni attuali seppure ispirandosi al sound degli anni ’70 e ’80.

Detective Cooper è un album che ruota attorno alle alienazioni e alle paure degli uomini, indagini interiori che il protagonista del concept, il detective per l’appunto, svolge nel corso del disco: melodie creepy, strappi improvvisi, suoni distorti e citazioni a Lynch anche nei brani, come ad esempio quella in Murder In The Lake, traccia che ricostruisce il ritrovamento del corpo di Laura Palmer.

Let’s Talk è il primo singolo estratto dall’album: brano coinvolgente e ritmato, sviluppato su melodie tipicamente synth – a tratti sognanti – che racconta le difficoltà che si sviluppano all’interno del rapporto tra padre e figlio. Seguite i Detective Cooper sulla loro pagina facebook e sintonizzatevi: Let’s Talk è in radio!

Pubblicata il 31/05/2017