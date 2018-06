Fuori “Close your eyes” del producer e Dj londinese BoyScout

BoyScout ovvero Terry Pring è un DJ / producer londinese ed ha pubblicato il suo singolo Close your eyes, il primo di tre che usciranno questa estate tra cui uno in italiano.

Boyscout negli ultimi quindici anni ha fatto un viaggio alla scoperta di sé stesso, trovando la sua strada e il suo suono attraverso il suo amore per la dance music, fattagli conoscere per la prima volta da suo zio quando lui aveva sedici anni.

BoyScout era ossessionato da Djing quando suo zio gli mostrò alcuni trucchi da DJ, da allora BoyScout continuò a migliorarsi e ad imparare più cose possibili sulla musica: dal DJ alla produzione musicale.

Il suo primo singolo è Close Your Eyes in cui ha messo tutto quello che gli è stato insegnato. Qui ha creato il suo “House is a feeling”, il suo suono, quello che lo rappresenta. Questa è la prima traccia di tre che usciranno durante l’estate 2018.

Boyscout ha fatto un tour promozionale di pre-release in Portogallo dove ha attirato l’attenzione di Kiss FM Algarve e in Italia, in Sicilia a Palermo e Cefalù.

Allo stesso modo di come si è evoluta la musica dance, così anche Terry ha fatto molti cambiamenti, l’ultimo è appunto il nome Boyscout, un appellativo che gli hanno dato quando ha suonato in una residenza a Londra.

«Nel corso degli anni, sono stato in alcuni luoghi fantastici, ho visto posti incredibili ma l’unica cosa che ancora mi stupisce è come la musica dance faccia sentire le persone»

Con soli cinque anni di produzione alle spalle, BoyScout ha letto il libro, ha strappato il libro e lo ha riscritto… per insegnare a se stesso come produrre, mixare e padroneggiare la musica. Per consegnare il suo suono al mondo per nutrire gli appetiti bramosi degli amanti della musica da ballo di tutto il mondo.

«Non ho qualifiche formali in musica… ma l’unica cosa che ho è l’amore e la passione di quello che sto facendo»

Il prossimo singolo di BoyScout si intitola Ti Troverò e sarà un brano dance con la voce di Peppe Pagano, un cantante rock italiano che fa la sua prima apparizione nel mondo della musica dance.

«L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore e volevo fare qualcosa che il popolo italiano potesse apprezzare e amare tanto quanto io amo l’Italia»

Ti Troverò è in uscita tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2018 e sarà il seguito di Close Your Eyes portando avanti il forte impulso alla sua musica dato dal primo singolo e continuando a mantenere alta la magica atmosfera estiva.

Pubblicata il 13/06/2018