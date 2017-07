FUORI AREASONICA SUMMER 2017: ESCE LA COMPILATION ESTIVA CON I SINGOLI PIU’ AMATI DI QUEST’ANNO TARGATA AREASONICA RECORDS!

Agosto sta arrivando, l’estate è al suo culmine, relax e divertimento sono le parole d’ordine della stagione e dunque, come ogni anno, arriva la nuova compilation estiva targata Areasonica Records: una raccolta dei singoli più belli del 2017, già programmati sulle migliori radio di tutta Italia, che vi accompagneranno in un viaggio soleggiato e coinvolgente all’insegna della buona musica!

Una compilation in due volumi, il primo – Vacanze Italiane – impreziosito da tutti i pezzi di musica italiana più belli e appassionati di questo 2017 e l’altro – World Sounds – dal mood più internazionale, una collezione di brani dal profumo d’oltreoceano. Un mix eclettico di generi diversi per combattere il caldo e la noia: dall’indie pop al rock, dalle melodie cantautorali all’alternative passando per il folk e il punk, da sound stilisticamente nostrani a melodie dal sapore di terre lontane. Una compilation fresca e trascinante, da ascoltare e riascoltare!

Da oggi la compilation sarà disponibile in download gratuito per le redazioni e, a partire dal 2 Agosto, sarà possibile acquistarla su iTunes ad un prezzo speciale: non lasciatevela scappare!

Pubblicata il 31/07/2017