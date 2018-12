Funambolico, il nuovo lyric video dei FLOG

I FLOG, rendono da oggi disponibile il nuovo lyric video di “Funambolico”, quarta traccia del loro nuovo album “Tempi Imperfetti”. Il disco è uscito per Native Division Records in data 7 dicembre 2018 ed è disponibile in versione sia fisica sia digitale su tutte le principali di acquisto e streaming online, incluse Amazon Music Italia, iTunes e Spotify.

“Funambolico” è un brano energico, ricco di elementi prog rock vecchia scuola ma in cui trovano spazio anche sonorità provenienti dal mondo della musica elettronica. In un concept album che vuole accompagnarci a riflettere sul valore del Tempo in tutte le sue sfaccettature, il testo amaro di “Funambolico” ha l’obiettivo di portare l’ascoltatore a soffermarsi sulla difficoltà dell’essere umano nel prendere decisioni in un’epoca che porta l’individuo a sentirsi sospeso nel vuoto, come un funambolo in bilico tra il conseguimento della realizzazione personale e la paura di vivere un’esistenza fredda e priva di passioni.

Ecco il link per assaporare il lyric video di “Funambolico”:

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/nativedivisionrecords

https://www.facebook.com/FLOGrockband/

Pubblicata il 14/12/2018