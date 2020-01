“Fuffinanna” il nuovo singolo di Gabriella Attardo

Il 24 dicembre 2019 è uscito Fuffinanna il nuovo singolo della cantautrice piemontese Gabriella Attardo con il feat. di Chiara Bellomo.

Gabriella Attardo classe 1982, nata a Torino, inizia a studiare pianoforte nel periodo delle medie, grazie all’interesse suscitato dalla madre, pianista di musica classica.

Nel 2017 nasce il primo singolo Passato Presente e Futuro arrangiato da Alfredo Alpha Baroero e a Settembre 2018 vede la luce il secondo singolo, questa volta accompagnato dalla voce amica di Chiara Bellomo.

A Giugno 2019 esce il terzo singolo, Choice to smile e nel periodo natalizio ha pubblicato il quarto: la Fuffinanna, un brano totalmente diverso dagli altri nel genere e nel tema trattato, una ninna nanna ispirata dalla nascita del cuginetto di Gabriella.

«Il piccolo dormiva molto poco – ci racconta Gabriella Attardo - e mi venne l’idea di scrivere un qualcosa che potesse aiutare i suoi genitori a farlo dormire. La Fuffinanna descrive l’attesa della sua nascita e il tempo che è trascorso tra latte, pannolini e pianti del cucciolo, fa capire che ogni giorno arriva il momento anche per lui di dormire e gli auguro attraverso delicate parole di fare bei sogni».

https://youtu.be/sz0mhujZY14

Il singolo esce con il video ufficiale che riproduce l’ambiente caloroso di una famiglia attorno al suo bimbo.

Fa trasparire affetto, presenza e tenerezza, cose essenziali di cui ogni bimbo ha bisogno per poter essere sereno e tranquillo nel quotidiano e nel momento in cui sarà l’ora di addormentarsi. Sapere che mamma e papà sono accanto a lui sempre e ci saranno anche quando fisicamente non sono con lui.

Nel video viene messo in parallelo la figura di adulta dell’Autrice a quella del bimbo. Nella seconda strofa comparirà Chiara, una figura elegante e dolce come quelle che compaiono nei sogni.

Credits

Audio: Alfredo Alpha Baroero (arrangiatore), Alpha Make Up Studio (Mix e Mastering)

Chiara Bellomo cantante che ha duettato con me

Alfredo Alpha Baroero e Giò Marino per i cori.

Video: Jack Moe (Regista)

Giambattista De Giorgis (Assistente produzione)

Simona Trivisani (trucco e acconciatura)

Chiara Bellomo (Guest Star)

Famiglia dei Fuffi

Pubblicata il 10/01/2020