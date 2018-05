FREAK, nuovo singolo per The Kraken Music e Mr. Diddy

The Kraken Music è una cantautrice emergente autrice e compositrice di musica elettronica. Nata in Brasile, ha attraversato i confini della cultura portando la sua musica Electro-Pop in tutto il mondo.

Il suo nuovo singolo è Freak pubblicato insieme al produttore italiano Mr.Diddy uscito per la DK Records, la loro Etichetta discografica di musica dance italiana.

«Ho scritto questo brano alcuni anni fa – ci spiega The Kraken Music – e continuo a vedere ancora sempre la stessa situazione. Ero molto arrabbiata per il modo in cui gli estranei erano soliti trattare le ragazze alle feste, ai festival o nelle discoteche, sentivo che pensavano fosse normale che un ragazzo continuasse a insistere. Per qualche strano motivo pensavano di sapere cosa volevano le ragazze, nella loro mente, lei avrebbe dovuto stare al loro gioco.

L’ho visto così tante volte, che ho deciso che la cosa migliore fosse quella di esprimere il punto di vista delle ragazze, perché nessuno dovrebbe dirti cosa dovresti fare, nessuno sa meglio di te cosa vuoi o non vuoi.»

Il messaggio di The Kraken infatti è proprio questo: tu fai le regole. «Ho scritto questa canzone – prosegue la compositrice – per le discoteche perché era lì che questo messaggio doveva arrivare, ma è successo qualcosa di meraviglioso. Molte ragazze hanno iniziato a fare proprio questo messaggio e hanno condiviso con noi le loro storie, è incredibile come l’arte connetta le persone».

The Kraken ora da questa esperienza sta pubblicando ogni settimana sul profilo istangram le storie di queste ragazze. Sicuramente non aveva previsto un successo così importante, quindi è chiaro che se mandi un messaggio forte, questo di sicuro arriva a destinazione.

The Kraken Music ha iniziato giovanissima a comporre musica. A soli 24 anni ha pubblicato il suo secondo singolo per la Universal Music e inserita nell’album Hit Mania 2016 insieme a grandi nomi come Hardwell, Avicii, Lost Frequencies, Dimitri Vegas, Like Mike e molti altri. Ora pubblica per Warner Chappell Brazil, e sul suo canale Youtube ha oltre mezzo milione di visualizzazioni e oltre 600.000 ascolti su Spotify.

Le sue nuove canzoni di musica Electro-Pop sono state una svolta nella carriera di The Kraken perché ha trovato una via di mezzo tra il suo Heavy Electronic (EDM e Dubstep) e il suo lato più Pop Dance.

Il singolo Freak è disponibile su Spotify e si può ascoltare a questo link: https://open.spotify.com/

Per seguire The Kraken Music:

Website: www.thekrakenmusic.com

Instagram: https://www.instagram.com/thekrakenmusic

Facebook: https://www.facebook.com/TheKrakenMusic

Twitter: https://twitter.com/TheKrakenMusic

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5zv5e9E8blmSFu1ikP7stF?si=VA_x4w8WR8mf3ahvMEYeTA

Youtube: https://www.youtube.com/c/TheKrakenMusic

Pubblicata il 21/05/2018