Francesco Polidori pubblica Meteore, il nuovo singolo

Meteore è il primo singolo di Francesco Polidori ed è entrato a far parte del MAIONESE project sostenuto dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Meteora è una località della Grecia in cui vi è una vasta pianura, squarciata da delle particolari montagne molto alte e strette, che danno una sensazione di ultraterreno, di un qualcosa venuta dal cielo e impattato nell’entroterra greco. Sulle cime di queste montagne dei monaci eremiti hanno costruito dei monasteri a strapiombo con un’idea ben precisa in mente: creare qualcosa che fisicamente stesse sospesa a metà tra il cielo e la terra, tra una linea orizzontale e una linea verticale, così come aspirano ad innalzare il proprio spirito.

«Meteore nasce da un viaggio fatto da bambino insieme a mio padre – spiega Francesco Polidori, cantautore romano classe 1996 - presso questi monasteri, e l’impronta che ho voluto dare al testo è proprio quella di una contrapposizione tra le cose “di quaggiù” e quelle che invece stanno in alto, nel cielo, tanto fisicamente quanto spiritualmente.»

A simboleggiare la sua incapacità di staccarsi da questa linea orizzontale che tiene ancorato alla terra l’Autore, nel testo ha voluto inserire molte immagini estremamente piccole ed umane che caratterizzano la sua vita di oggi e i ricordi di suo padre e dell’infanzia.

Meteore nasce da un’idea acustica al pianoforte di Francesco poi sviluppata in elettronico con l’aiuto di Andrea Rufini.

Il singolo Meteore di Francesco Polidori farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Musica e testo: Francesco Polidori

Arrangiamento: Andrea Rufini, Francesco Polidori

Mix base e Registrazioni: Matteo Andolina

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Francesco Polidori

Matilde Dischi

Desa Comunicazioni

Pubblicata il 05/04/2019