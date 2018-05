“Franca” terzo singolo per i Baciamolemani

“Franca” è il terzo singolo estratto da “Cardio-Tonic”, terzo album dei Baciamolemani uscito a Gennaio 2017.

Un ritratto di “Donna Sapiens” intelligente, indipendente, semplice nella sua sofisticatezza. Un viaggio attraverso le sue abitudini quotidiane volte alla cura del corpo e dello spirito, oltre che all’essere sempre nel posto giusto al momento giusto.

“Abbiamo messo nero su bianco una chiacchierata tra amici in riva al bar: quegli amici che in una gara di battute, con animo sornione e trasognato, sono capaci di trasformare qualsiasi personaggio in un eroe d’appartamento alle prese con le sue bizzarre abitudini d’importazione cittadina”.

Un tributo tra le righe alle sonorità di un Lucio Dalla d’annata, alle divagazioni in forma di recital tanto care ad Enzo Jannacci e al randagismo amicale decantato da Guccini.

“Non potendo cambiare il mondo, ci divertiamo a prenderlo un po’ in giro guardandolo da un fondo di bicchiere”

Il videoclip, per la regia di Emanuele Torre, segue la protagonista Franca (interpretata da Francesca Adamo, reale ispiratrice del brano) attraverso la sua giornata-tipo fatta di casa, gatti e firmacopie esclusivi in libreria.

Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch?v=ABR9-u7X1gM&feature=youtu.be

I Baciamolemani sono una tropical-rock band nata nel 2006 a Ragusa. In 12 anni di attività hanno realizzato tre album in studio ed effettuato oltre 300 concerti a cavallo di 5 diversi europei (Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra)

6 polistrumentisti capaci di passare dalle corde alle percussioni o dai sintetizzatori agli ottoni.

Nel 2007 esce il primo disco Ballacazzìz che li porta a condividere il palco con Africa Unite, Roy Paci e molti altri artisti nazionali. L’anno seguente sono finalisti del Festival della Canzone Siciliana e vincitori del Lennon Festival.

Nel 2011 collaborano coi catalani “La Pegatina” realizzando il singolo “La Corriera” (apripista del secondo disco “L’Albero delle Seppie”) e ricambiano la collaborazione in “Non è Facile” (primo singolo del disco “Eureka”). Nel 2012 realizzano inoltre la colonna sonora del docufilm “Gelati e Granite” di Ivano Fachin premiato al Festival Europeo del Cinema di Lille.

Nel frattempo si aprono sempre più le porte dell’Europa dove i Baciamolemani portano il loro show sia nei grandi Festival (Polé Polé di Gent, Festival Mundial di Tillburg, Zwarte Cross) che in alcuni dei più prestigiosi club come la Sala Paradiso di Amsterdam.

Nel 2017 esce il terzo disco “Cardio-Tonic” e parte il nuovo tour che tocca i club delle principali città italiane (Catania, Roma, Bologna, Milano, Venezia, Torino, Padova). Nel luglio 2018 partiràdal Belgio il nuovo tour europeo

Credits

Regia: Emanuele Torre

Con: Francesca Adamo, Danilo Schininà, Salvo Avola, Marco Lo Monaco, Mariachiara Freddura, Baciamolemani

Set Design: Daniela Dimartino

Backstage: Mariachiara Freddura

INFO e CONTATTI

www.blmband.it

info@baciamolemani.org

www.facebook.com/BLMband/

www.instagram.com/baciamolemani_official

twitter.com/blmband

Pubblicata il 18/05/2018