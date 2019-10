“Frammenti del Fiume”, il nuovo video dei Malvacicuta

Il nuovo video dei Malvacicuta dal titolo “Frammenti del Fiume” è da oggi disponibile alla visione. Il brano è estratto dal disco “Ermetico Manifesto” prossimamente in uscita via Native Division Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Frammenti del Fiume” è un brano energico ed incalzante ma, soprattutto, è il primo singolo in cui la band si mostra a volto scoperto, come a voler metter la faccia su un nuovo lavoro in studio che va ad anticipare l’uscita del disco “Ermetico Manifesto”. Il sound della band è minimale, grezzo e sofisticato allo stesso tempo; arriva dritto all’ascoltatore senza lasciar spazio al compromesso e all’interpretazione. In sintesi, i Malvacicuta sanno chi sono e cosa vogliono trasmettere ai loro ascoltatori.

Ecco il link per guardare il video di “Frammenti del Fiume”:

Genere: Rock, Art Rock

Artisti simili: Verdena, Jack White, Queens of the Stone Age

Pubblicata il 04/10/2019