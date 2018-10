FLOG, ingresso nel roster Native Division e informazioni sul nuovo album

Il team Native Division Records è lieto di annunciare l’ingresso di una nuova band all’interno del suo roster: i FLOG.

Un progetto interamente Made in Italy nato sull’onda magica dei primi anni novanta e della musica di Litfiba, Nirvana, Pearl Jam, Rage Against The Machine e che fonde dunque nel suo stile elementi derivanti dall’hard, dal post grunge e dal pop rock.

Il titolo del nuovo disco, in uscita il prossimo 7 dicembre, sarà “Tempi Imperfetti” e possiamo già svelarne tracklist e copertina:

1. Caos

2. Visioni

3. Ipocrisia

4. Funambolico

5. Evanescente

6. Quello che Sento

7. Lamenti del Tempo

8. Parole

9. Donna blu

10. Another Sex

11. Sono Stanco

Pubblicata il 18/10/2018