Flake fuori con Brainstorming Inutile, meraviglioso singolo soul autunnale

Soul Flake, noto artista Rnb e Soul del panorama Italiano legato da anni alla Street Label Records, torna a tre anni di distanza da “Il bello di essere unici” con un nuovo singolo : Brainstorming Inutile, pubblicato qualche settimane fa nelle piattaforme di spotify. Il pezzo, che per ora non é legato a nessun progetto ufficiale, é una produzione ThaiBeats e introduce una novità nello stile dell’artista.

Da sempre innovativo e dedito alla ricerca di stimoli ( basta pensare che Flake fu uno dei primi a ricevere critiche nel 2011 per l’uso dell’autotune), l’artista si avvicina a un nuovo modo di concepire le liriche soul, trasportandole in un contesto diviso fra il neo e il trap soul.

Il brano, meraviglioso nel suo genere, apre le porte agli interrogativi tipicamente autunnali. La ricerca di perfezione, di qualcosa di diverso, le mille domande della vita, le scelte. Una malinconia che si trasforma poi nella consapevolezza di quanto la semplicità e l’istinto siano importanti nella vita di tutti i giorni. L’introspezione viene poi rimarcata dal video diretto da Virginia Pavoncello (Second Life Videos) in cui la danza e le immagini si intersecano per comunicare la contraddizione dei sentimenti e il vortice delle emozioni.

Link Video :

https://youtu.be/CH-BUDrTGO8

Pubblicata il 28/10/2019