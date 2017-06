FERRUCCIO FUSETTI E LA SUA TOCCANTE POETICA CONQUISTANO YOUTUBE: FUORI IL NUOVO VIDEOCLIP!

“Un insieme struggente e ben articolato di chitarre acustiche, un enorme tessuto sonoro orchestrato egregiamente.”

Andrea Roddi – Given To Rock

Ferruccio Fusetti torna in radio con To The Night, terzo singolo estratto dal suo Under The Moonlight, e sembra nuovamente intenzionato a lasciare il segno: esce infatti oggi il suo primo struggente videoclip, diretto da Oscar Serio e interpretato magistralmente dalla bella e brava Martina Sacchetti, un lavoro che, già dalle prime immagini promette non poche emozioni e, inevitabilmente, anche qualche lacrima…

Dopo essere entrato in rotazione radiofonica su tutto il territorio nazionale, il suo lavoro è stato recensito molto positivamente da numerose testate di settore. Fadi Musa di Brainstorming Magazine, ad esempio, scrive “Musicista decisamente versatile, […] influenzato dall’heavy metal e dal progressive, è riuscito ad addolcire i suoi pezzi con il sound caratteristico dell’hard rock unito al richiamo poetico della musica classica”.

Ritroviamo dunque la poetica di Fusetti anche in To The Night: un videoclip che racconta l’atroce sofferenza della solitudine, caratterizzato da una laconica malinconia e da un tenero romanticismo d’altri tempi, il tutto impreziosito da dolci armonie di chitarra e da una voce piena e potente. Seguite Ferruccio Fusetti sulla sua pagina Facebook e sintonizzatevi: da oggi To The Night è in radio e su Youtube!

Pubblicata il 09/06/2017