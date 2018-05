FANS OUT 2018: Festival di performance artistiche a Nizza Monferrato ( AT ) sabato 23 giugno 2018

Piazza Martiri di Alessandria e centro storico

Terza edizione per FANS OUT, il festival di performance artistiche completamente gratuito che anima il centro storico Patrimonio Unesco di Nizza Monferrato (AT).

“Fai un salto”, nella lingua del nostro territorio. FANS OUT è questo: un salto nelle diverse forme di cultura e di intrattenimento. Partendo dalla musica e passando per le arti visive. La contemporaneità vissuta attraverso i linguaggi dell’arte, ricercando un modo di stare insieme, fare comunità, dare valore ad un territorio.



MUSICA

Palco Tak(e) a banda – Piazza Martiri di Alessandria

RON GALLO (USA)

Palco Tak(e) a banda

inizio ore 23

Prima data del tour italiano per il rocker di Filadelfia (Pennsylvania),che con grande ironia e bellezza porta il suo sound densamente garage-rock sul palco di Fans Out, reduce dal successo del primo album “Heavy Meta” uscito lo scorso anno. Il suo show è eletto dalla rivista musicale “Pastemagazine” come una delle 17 migliori performance a livello mondiale, a fianco di artisti del calibro di Roger Waters (Pink Floyd) e Radiohead. Nel 2018 calcherà i palchi di alcuni dei festival musicali più importanti al mondo dal Coachella Festival (USA) al Bonnaroo Festival (USA).

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Palco Tak(e) a banda

inizio ore 22

Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici, meglio conosciuti come gli Eugenio in Via di Gioia insieme diventano musicisti, attori, interpreti, armonizzando piacevolmente un suono altrimenti incompleto. La band torinese arriva sul palco del Fans Out forte del successo del secondo album “Tutti su per terra”, in bilico tra cantautorato e nu-folk con testi ironici che giocano con le parole, ma lanciano un messaggio chiaro. Chiunque li abbia visti dal vivo almeno una volta ne è rimasto colpito, provare per credere.

MANITOBA

Palco Tak(e) a banda

inizio ore 21

I Manitoba sono Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini, un duo nato come progetto acustico che si trasforma in una band alternative rock con influenze elettroniche. Il 9 marzo scorso è uscito il loro album di debutto “Divorami” dopo una lunga serie di concerti che li ha portati ad aprire i live di Franz Ferdinand, Motta, Marco Mengoni, The Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids.

MUSICA

Palco Cheat ma(n) Boon – VIA PIO CORSI

SABER SYSTÈME

Palco Cheat ma(n) Boon

inizio ore 20

Gruppo cuneese che affonda le proprie caratteristiche nella varietà di lingue scelte per il cantato. Occitano, francese, spagnolo e dioula dall’Africa Occidentale si colorano di sonorità che prendono sia dalla musica delle tradizioni, come dall’elettronica e dal pop.

EDOARDO CHIESA

Palco Cheat ma(n) Boon

inizio ore 19

Con il nuovo album “Le nuvole si spostano comunque” uscito ad aprile 2018 arriva sul palco del Fans Out il cantautore Edoardo Chiesa. La promozione del suo primo disco lo ha portato in tour per il tutta Italia in circa 100 date, aprendo i concerti di Francesco Tricarico, Ettore Giuradei, Egle Sommacal, Bandabardò e partecipando al festival Collisioni, all’evento Repubblica Next di Genova e all’Imperia Unplugged Festival condividendo il palco con Ermal Meta.

JACOPO PEROSINO

Palco Cheat ma(n) Boon

inizio ore 18

Nel 2017 esce il suo primo album solista, “Retrò”, con la collaborazione di Paolo Penna e Giulio Rosa (già collaboratore di Roy Paci, Vinicio Capossela, Bandakadabra, ecc.) e la produzione artistica di Fabrizio “Cit” Chiapello presso lo storico Transeuropa Recording Studios di Torino, ma Jacopo Perosino nel 2015 aveva vinto con “Levante” il premio “Colline di Torino- InediTo”, nella sezione testo-canzone, poi premiato al Salone del Libro di Torino. Presenterà la sua operà in anteprima proprio a Fans Out.

EVENTI

FIERA DEL VINILE

Dalle ore 16.00 verrà allestita per le vie del centro storico Nicese una Fiera Del Vinile organizzata da Vinile Alessandria – Mostra del disco usato e da collezione.

DESIGN IN STRADA

Stand e bancarelle di giovani designer locali e non per una sferzata di geniale follia alle vie del centro storico.

STREET “NIZZA” FOOD

Specialità piemontesi proposte dai locali in versione Street per una serata all’insegna del gusto.

