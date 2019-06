Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello Nuovo album Tandem live at Umbria Jazz Winter In uscita per Warner Music Italia venerdì 24 maggio Tour in Italia e in Brasile

Tandem live at Umbria Jazz Winter è il nuovo album di Fabrizio Bosso e Julian Olivera Mazzariello, in uscita venerdì 24 maggio per la Warner Music Italia. Toccherà anche il Brasile il tour di presentazione dell’album, dopo le tappe in numerose città italiane.

Registrato nella notte di Capodanno 2018, in occasione dell’edizione invernale di Umbria Jazz a Orvieto, questo disco rappresenta la naturale cristallizzazione e restituzione al pubblico dell’intesa musicale che intercorre tra Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Ci sono due modi di fare le cose insieme: perseguire due strade parallele che portano alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno fatto Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, e il primo album dal titolo Tandem, pubblicato nel 2014, testimoniava questa unione, iniziata sul palco, ma che trascende le regole delle classiche collaborazioni. In 17 anni, il loro rapporto di fraterna amicizia e l’approccio con la musica totalmente libero dagli schemi accrescono il loro sodalizio fino a farli diventare una sola voce.

C’è tutta l’intima essenza artistica di Bosso e Mazzariello in questo disco: dalla musica per film (su Schindler’s list, unica traccia registrata in studio, accompagnati dal quartetto d’archi composto da Luca Bagagli, Leonardo Spinedi, Elena Favilla e Kyungmi Lee) alla commistione di generi e stili (le fughe blues di Mazzariello sulla bossanoveggiante Lembra de mim o i repentini passaggi dal bop allo slow time in Domenica è sempre domenica), passando per il frequente ricorso all’effettistica (le saturazioni di delay in Together e in Nuovo Cinema Paradiso) o attraverso la rilettura di standard (Misty e l’encore finale di In a sentimental mood), che al meglio riflettono il credo musicale del duo.

Un’essenza tangibile e immediata, a testimonianza del fatto che, quando i loro destini si incrociano, a farlo sono anche le loro anime. Quel che emerge nitidamente tra le note dell’album è un’intima complicità esecutiva, nonché un rodato interplay capace di sprigionare una notevole energia, tanto nei brani più carichi di brio e groove, quanto nelle ballad.

FORMAZIONE

Fabrizio Bosso: tromba, electronics effects

Julian Oliver Mazzariello: piano

Formato: CD/Digital Download

iTunes: https://itunes.apple.com/it/artist/fabrizio-bosso/82242315

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1Y8kr8EHj08yZJHAWyQxoQ

TANDEM TOUR

09/06 San Leucio BN

12/06 Cernobbio CO

21/06 Conversano BA

27/06 Matera

06/07 Padernello (BS)

15/07 Perugia, Umbria Jazz

18/07 Ferentino FR

27/07 Rapallo GE

06/08 Erchie BR

11/08 Vetulonia GR

Dal 27 agosto al 3 settembre

Tour in Brasile

www.fabriziobosso.eu

www.facebook.com/fabriziobossomusic

Pubblicata il 06/06/2019