Fabbrostik ha pubblicato “Con tutto l’amore per te” il nuovo singolo

Definito qualche giorno fa “miglior artista” al Teatro del Navile di Bologna alla rassegna “Una città per Cantare” con il brano “Incomprensioni”, Fabbrostik pubblica ora il nuovo singolo intitolato “Con tutto l’amore per te” uscito per l’etichetta Agharti Records.

Fabrizio Coletta in arte FabbrostiK nasce a Roma nel 1986.

Si avvicina alla musica nel 2005 con la compagnia teatrale Colomba Antonietti con i musical dal vivo: “Notre dame de París”, “Grease”, “New York New York”, “Jesús Christ super star” e “Moulin Rouge”.

Nel 2007 fonda il suo primo gruppo, i Sin, dove scrive brani inediti nei successivi due anni.

Nel 2009 fonda un’altro gruppo chiamato “Memorie” insieme al batterista Francesco Di Paola.

Con quest’ultimo partecipa al “Cantagiro 2016″ classificandosi con la sua band secondo.

Il gruppo si scioglie e Fabrizio incontra sulla sua strada Daniele Spaziani chitarrista e produttore della sua stessa etichetta “Agharti Records”; inizia così una stretta collaborazione musicale da solista.

Dopo un lungo periodo di lavoro sui brani scritti in questi anni è uscito il suo primo singolo dal titolo “Incomprensioni” e il 15 maggio 2019 il nuovissimo brano Con tutto l’amore per te che parla di una amore tormentato da illusioni, colpi di scena e false dicerie.

Pubblicata il 26/05/2019