ETTA: “IL MIO SUPEREROE” è il singolo d’esordio della giovane cantante elettro pop

Il brano che viaggia con delicatezza fra il tema dell’abbandono e quello del rapporto col proprio padre, fa parte dell’album DIVƎRƧO, un perfetto e attualissimo connubio di elettronica, synth pop e dream pop.

“Il mio Supereroe” nasce da un ricordo molto intimo di Etta che ha segnato una piccola parte della sua vita. L’abbandono da parte di qualcuno può portare a sentirsi persi e inadatti, soprattutto se quel qualcuno rappresenta un punto di riferimento. “Il mio Supereroe” altri non è che il papà della stessa artista, che un giorno, come tanti, ha maturato la decisione di andare via. Questa decisione inaspettata ha squilibrato la vita regolare e ordinaria della giovane ragazza, portandola a contare solo sulle proprie forze.

Sono tanti i sentimenti che si nascondono dietro le immagini suscitate dalle parole della canzone, come la voglia di reagire e la rabbia, dietro un armadio svuotato in fretta, o la malinconia e la tenerezza, dietro l’odore ancora presente del padre.

Questo pezzo rappresenta un percorso, sia narrativo che musicale, che porterà Etta alla consapevolezza del cambiamento, creando nuovi ricordi e imparando ad apprezzare il nuovo rapporto con il padre. Crescendo tutto le sembrerà più giusto e capirà che l’amore supera ogni ostacolo.

Il singolo, come il disco, è inquadrato nella scena pop italiana con sfumature che possono essere ritrovate nell’ Electro Pop, nel Synth Pop e nel Dream Pop.

Sono i synth infatti che la fanno da padrone, accompagnati da pulsanti drum-machine anni 80, chitarre malinconiche, a tratti accattivanti, che rendono l’intero disco dinamico e ricco di contaminazioni.

La produzione artistica è stata curata da Enzo Russo, che ha registrato, mixato e masterizzato il disco al B music studio di Napoli.

«Ho sempre amato cantare, anche quando ero troppo piccola per farlo. La musica mi ha dato la possibilità di esprimermi, di emozionarmi e di condividere le mie sensazioni con altri. La prima canzone l’ho scritta appena tredicenne e la cantavo per ore accompagnata da mio padre che suonava la sua chitarra. Sognavo grandi palchi e di far ascoltare le mie canzoni a tutti. Crescendo ho iniziato a studiare canto e, paradossalmente, mi sono allontanata da quelle idee, creandomi una seconda strada, una che mi permettesse di non fantasticare e di affrontare la vita reale. Iniziai a concentrarmi su altro, smisi di scrivere, anzi, mi sentivo incapace di farlo, ferita da un mondo che non è come lo immaginavo, o almeno così credevo. Proprio quando pensi di avere il controllo e di essere venuto a capo di una verità universale, la vita sconvolge tutti i tuoi piani. Per me è stato così. Tolto il tappo che sigillava la mia creatività e le mie più intime emozioni sono diventata un fiume in piena. Scrivere è diventata un’esigenza, cantare una necessita. Non mi fermerò, non posso. Voglio portare la mia musica a tutti, voglio emozionare e raccontare di me, di ciò che mi circonda. Non voglio più smettere di sognare». ETTA

Il singolo è tratto dal progetto discografico intitolato DIVƎRƧO. Ma non si tratta solo di un disco quanto invece di un modo di essere, qualcosa da custodire, da apprezzare, che non può essere giusto o sbagliato. DIVƎRƧO cambia il modo di vedere le cose, rende tutto straordinario pur rimanendo così ordinario.

Etichetta: B MUSIC RECORDS

Radio date: 11 gennaio 2018

Pubblicazione album: 18 gennaio 2019

BIO

Etta canta da quando aveva 4 anni e nasce artisticamente nel 2015. Da qui inizia a collaborare con diverse band spaziando dal Jazz al R’n’B. Nel 2017 firma un contratto discografico con la B Music Records, che segna la sua svolta pop.

Pubblicata il 06/04/2019