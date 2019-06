Ethel Onnis pubblica il singolo “Fiaba”

Ethel Onnis musicista e cantante specializzata in musica antica e barocca, pubblica un nuovo singolo e video dal titolo Fiaba.

Ethel nel 2018 ha iniziato la sua prima collaborazione con Lotus Music Production con un video realizzato da Wild Emotions su brano prodotto da Double Dominant Production Studio, la celebre cover The Skye Boat Song.

Nell’aprile del 2019, esce con il suo primo singolo inedito Nebbia, scritto da Piermatteo Carattoni ed arrangiato da Double Dominant per Lotus Music Production.

In giugno è la volta di Fiaba, da un’idea originale di Fly, co-composta e prodotta da Piermatteo Carattoni, su video di Wild Emotions.

La lingua di questo nuovo brano di Ethel Onnis è quella universale del canto senza parole. Un lungo vocalizzo. La voce come strumento. Un dialogo tra una chitarra acustica, un “Pas de deux” tra voce e chitarra, come fosse il dialogo tra due innamorati. La suggestione che ricorre è la celebrazione della festività celtica di Beltane. L’arrivo della rinascita e della fertilità, dei nuovi frutti e dei nuovi fiori, la femminilità che accoglie in una danza mistica dentro di sé, il maschile ed il femminile.

Fiaba è un brano lunare, argenteo che durante le danze intorno al fuoco, attende la nascita di un nuovo sole. Fiaba è il canto d’amore come espressione cosmica, universale che abbraccia l’universo intero.

Ethel Onnis è una musicista e soprano, specializzata in musica antica e barocca in seguito al conseguimento del Diploma di Laurea in CANTO al Conservatorio di ALESSANDRIA e della Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo in Piemonte.

La cantante è fondatrice di The Book of Kells, un ensamble in cui lo studio filologico del repertorio celtico e delle antiche melodie e ballate della tradizione Irlandese e Scozzese, accompagnate dalla voce limpida e cristallina della cantante, nonché dalle percussioni e dagli strumenti elettivi, hanno ricreato un affresco emotivo di grande impatto.

Nel 2013 nasce lo spettacolo Suggestioni Celtiche che partecipa a numerosi eventi istituzionali e a festival.

Nel 2014 l’ensemble che vede la collaborazione di vari artisti, partecipa a numerosi progetti e realizza il suo primo album Wolves Story con la casa di produzione Double Dominant, presente sui maggiori digital store. Nell’album sono presenti nove brani eseguiti con la pianista Michela Varda, il flautista Marco Allora ed un arrangiamento orchestrale piacevole ed evocativo. La formazione ha partecipato a numerosi concerti riscuotendo apprezzamenti da critica musicale e pubblico. Tra le partecipazioni più significative ricordiamo il Festival Sinapsi e l’evento in collaborazione con Piemonte Cultura Officine Folk.

Nel 2017 sono usciti, sempre come Double Dominant, il singolo Nocturne, cover dei Secret Garden, unitamente all’album Il Concerto delle Dame, contenente musiche del 1600 con trio barocco.

Nel 2018 Ethel pubblicando il singolo The Skye Boat Song ha iniziato la sua collaborazione con Lotus Music Production che prosegue tuttora e ci porterà altri nuovi brani inediti tra cui Nebbia uscito ad aprile 2019 e il nuovissimo Fiaba.

Credits Audio e Video



Un’idea originale di Fly,

co-composta e prodotta da Piermatteo Carattoni (Lotus Music Production)

Video diretto e montato da Marco Gallian, Wild Emotions

