Eternal City Fest: Kool G Rap per la prima volta in Italia, Evidence e molti altri

Tak production ha il piacere di presentare la prima edizione del “Eternal City Fest” che vede protagonisti due dei più influenti nomi dell’East e West coast americana. Stiamo parlando della star del rap USA Kool G Rap che dopo vent’anni dal suo ultimo tour europeo verrà a presentare il suo nuovo album in uscita “Return of the Don” per la prima volta in Italia. Non da meno Evidence (Dilated Peoples) che ha catturato il pubblico mondiale negli ultimi giorni con l’uscita di “Throw It All Away” primo singolo del suo nuovo album anch’esso in imminente uscita.

Kool G Rap, pseudonimo di Nathaniel Wilson (New York, 20 luglio 1968), è un rapper esponente dell’hardcore hip hop. Ha iniziato la sua carriera nella Juice Crew durante gli anni ottanta, conseguendo un modesto successo commerciale. Nonostante ciò, Kool G Rap è unanimemente ritenuto uno dei padri dell’hip hop, al pari di Rakim o Chuck D. È considerato il primo MC ad avere fatto del suo punto forte le cosiddette “multisyllabic rhymes”, grazie alle quali ottimizzava gli incastri scandendo più rime in sincronia nello stesso verso metrico.

Evidence, noto anche come Ev e Mr. Slow Flow, pseudonimo di Michael Perretta (Los Angeles, 10 dicembre 1976) è un MC, beatmaker e writer. Nel 1992, grazie anche al supporto e all’influenza di Quincy Jones III, produttore esecutivo, Evidence si dedica alla musica rap, unendosi a un altro MC, Rakaa, col quale forma il duo Dilated Peoples al quale si aggiungerà DJ Babu. Parallelamente ai Dilated Peoples, nel 2007 inaugura la carriera solista con The Weatherman LP con molte produzioni di The Alchemist. Secondo molti il tratto distintivo di Evidence sta nella sua originalità lirica, caratterizzata da un flow sciolto e lento.

Un evento di richiamo per tutta la scena hip hop nazionale che vedrà anche la partecipazione di nomi di spicco della scena italiana. Il programma del festival prevede anche l’esibizione Welcome 2 The Jungle aka King Kong Posse (Danno, DJ Ceffo e Cannas), Il Turco (Gente de Borgata), Mr. Phil, DJ Baro, Doll Kill e altri ospiti del mondo hip hop.

Sabato 10 giugno

dalle 18 alle 2

Parco Delle Energie Ex Snia

Via Prenestina, 175 – Roma

Ingresso Euro 10

Infoline 3924014427

https://www.youtube.com/watch?v=zp5EOREHcuY

Per info contattare

Pubblicata il 05/06/2017