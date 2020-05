Esperia – è uscito il nuovo singolo “Nel fashion string quartet”

Terzo singolo uscito per la band marchigiana Esperia (dopo la pubblicazione di ben 4 album). Questa volta gli artisti del pesarese hanno fatto le cose in una veste insolita per il loro genere (rock), si sono avvalsi di una formazione per loro musicalmente inedita…Il testo di questo ultimo singolo è stato scritto da Tommaso Gentili, mentre per le musiche, la band, è ricorsa ad un vero e proprio quartetto d’archi. Questo pezzo è la versione di un loro brano precedente, appunto “Nel fashion”, uscito nell’ultimo cd “Tutti al party” in veste elettrica.

E’ stata una scommessa, perché per finanziare il brano, i quattro componenti, si sono avvalsi della piattaforma “musicraiser”.

Grazie al sostegno dei loro amici e fans ed alle loro donazioni, essi hanno potuto fare uscire questa piccola “perla”. Una grande soddisfazione è arrivata con questo brano. Sul video igtv del social instagram, un piccolo riconoscimento è arrivato dal grande maestro Carlo Ponti. Il figlio della grandissima Sophia Loren ha apprezzato questo brano, e questo ha riempito di soddisfazione la band marchigiana.

Link al video:

https://www.youtube.com/watch?v=COqDnFLBFNg

Credits e line up:

Testo di Tommaso Gentili

Composto e arrangiato da Francesco Ripanti e Lorenzo Cecconi

Registrato al “The Convent recording studio” di Livio Boccioni

Violino: Federica Bassani

Violino e Viola: Michele Bartolucci

Violoncello: Gabriele Felici

web links:

official site : www.esperiaonline.it

facebook : https://www.facebook.com/esperiaonline

instagram : https://www.instagram.com/esperiaonline/