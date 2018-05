Esordio discografico per i Viperium con release video annessa

S’intitola Antropofobia ed è un viaggio oscuro e tormentato alla scoperta dei propri demoni, il primo disco dei Viperium, band giovane e piena di voglia di crescere e far parlare di sé.

Il disco disponibile su tutti i digitale store e piattaforme di streaming a partire dal 25 maggio e nei migliori negozi di dischi dall’8 giugno tramite Audioglobe Distribution, è stato lanciato in concomitanza con la pubblicazione del videoclip del singolo I’m Drug, un grido straziante ed ossessivo che lacera la forma canzone per rappresentare, in una dimensione onirica e semicosciente, l’intimità artistica di un gruppo in bilico tra suggestioni nu-metal ed alternative, che guarda ai primissimi Korn, ma anche ai Deftones e ai Coal Champber, reinterpretando questi modelli con l’incoscienza tipica di una band giovane e dal potenziale tutto da sviluppare.

Pubblicata il 28/05/2018