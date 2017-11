ESCE VIOLENT, IL NUOVO SINGOLO DEI RASMAN ESTRATTO DALL’ALBUM STUB!

Areasonica Records presenta la prima uscita del mese di novembre: in radio arriva Violent, il nuovo singolo dei Rasman, secondo estratto dal loro debut album di denuncia Stub!

L’intensa carriera live dei Rasman li ha portati in questi mesi ad esibirsi su tantissimi palchi del nord della penisola, il loro primo singolo Bathfoam è entrato in heavy rotation sulle radio di tutta Italia diventando così la grintosa colonna sonora della stagione estiva appena passata. Adesso, dopo gli ottimi riscontri ricevuti da pubblico e critica sul loro primo lavoro discografico, la band romagnola torna a gamba tesa con un nuovo singolo esplosivo.

Violent, il nuovo brano estratto dall’album Stub, conferma le premesse di Bathfoam mantenendo un sound d’impatto in grado di mescolare mood grunge e potenza del punk in una sintesi efficace e coinvolgente. Violent racconta il dramma delle relazioni morbose, dove la dipendenza soffoca l’amore e la violenza finisce per essere una trappola dalla quale le vittime non riescono a fuggire.

Accendete la radio, godetevi Violent e segnate anche un nuovo appuntamento in agenda: in occasione di un’altra grande serata Areasonica Live, i Rasman presenteranno il loro debut album Stub sul palco dell’Arterìa di Bologna questo giovedì 09 novembre a partire dalle 22.00! Un concerto adrenalinico, assolutamente da non perdere: vi aspettiamo!

Pubblicata il 09/11/2017