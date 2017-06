Esce Simply Deep di Diego Ruvidotti Quartet

In uscita il nuovo disco di Diego Ruvidotti Quartet dal titolo ‘Simply Deep’. La formazione è composta da Diego Ruvidotti (tromba, flicorno), Alessandro Bravo (pianoforte), Alessandro Bossi (basso elettrico), Fabio D’Isanto (batteria).

Dopo l’esperienza con il gruppo Dream Machine (l’organ trio con cui ha inciso il cd “Live on the Lake” nel 2013), Diego Ruvidotti torna al quartetto con il progetto “Simply Deep” e il carattere suggestivo della sua musica si presenta in modo più astratto, percorrendo molteplici scenari emozionali con uno slancio vitale che cerca un’autentica sincerità espressiva.

Nelle note di copertina:” Simply Deep è per me una predisposizione dell’animo nell’affrontare la vita, dunque anche la musica come sua proiezione. La semplicità di esprimere sinceramente ciò che siamo, di comunicare con trasparenza e di dialogare con il mondo in modo profondo e coraggioso. Ecco perchè il live”

Il jazz del Quartetto, ben appoggiato alla tradizione ma aperto a 360 gradi, scorre carico di groove contemporanei e i richiami a generi e stili musicali diversi vengono distillati e offerti all’ascolto con trasparenza e fruibilità: con questo spirito “Simply Deep” si presenta nello stesso modo dal vivo e sul cd (che è la registrazione mixata in diretta di un unico concerto).

Il disco contiene tutti brani originali firmati da Ruvidotti e le strutture compositive lasciano ampio spazio all’improvvisazione intrecciando episodi solistici e dialogo collettivo.

Il quartetto è attivo dal 2014 e si è esibito in rassegne e concerti a Torino (Piazza dei Mestieri), Trento (Well in Jazz), Rovereto, Perugia (Umbri Pro Jazz- Teatro F. Bicini), Sant’Apollinare (CastleJazz 2015) e San Mariano di Corciano (Ricomincio da Tre Music Club) dove è stato registrato dal vivo “Simply Deep”).

Simply Deep verrà presentato dal vivo nei seguenti concerti:

18/6 Taino (Va) – Festival Dei Punti Cardinali

20/6 Milano – Bonaventura Music Club

