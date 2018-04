Esce online “We aren’t humans”, il nuovo EP dei Bytecore accompagnato dal singolo “1950 DA”

Da oggi è finalmente online su tutti i migliori digital stores, attraverso Volcano Records, “We aren’t humans”, il nuovo EP del trio elettronico lucano Bytecore, accompagnato dal secondo singolo “1950 DA”, in rotazione radio dai prossimi giorni.

“1950 DA”, come l’asteroide da cui prende il nome, piomba con le sue tastiere Korg sul viale dei ricordi, dissotterrando sonorità e oggetti di culto delle generazioni 90’s; operazione nostalgica dall’impatto devastante, in grado di far emergere la varietà di combinazioni elettroniche e acustiche che si intersecano in questo nuovo progetto del trio lucano.

Con “We aren’t humans” i Bytecore delineano paesaggi sonori oltre-umani, realizzando un progetto musicale davvero sfaccettato, rifrangente un sound immersivo e avvincente.

Pubblicata il 21/04/2018