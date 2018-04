Esce oggi My Exception, nuovo singolo di Mike e title track del suo ultimo coinvolgente album: il talento tivolese torna a conquistarci con la potenza del suo soul.

Dopo aver aperto le danze del 2018 con il primo assaggio del suo nuovo album, il talento soul di origini eritree Mike torna sulle scene con il singolo My Exception, secondo estratto e title track del suo ultimo disco edito da Areasonica Records.

L’album Exception, entrato in posizione #125 nella Top 200 All Genres e in posizione #49 nella Top 200 Pop di iTunes a poche ore dal suo lancio ufficiale, viene recensito positivamente da Antonio Bacciocchi di Radio Coop che scrive “Una voce calda e potente. [...] Uno sguardo costante alla black music, in particolare al soul made in Usa, quello più lirico e solenne. Ottimo” e da Cristina Maresca di MyDreams, la quale descrive l’artista come “Un interprete straordinario nel panorama della black music.”

My Exception è un brano vibrante caratterizzato dall’incontro tra il mood latino delle linee di chitarra e il coinvolgente mix vocale tra R&B e soul; la track è una ricerca musicale, intima ed esistenziale, ispirata dal bisogno di trovare e costruire con pazienza un’eccezione, uno spazio felice che sia unico, solo e soltanto nostro.

L’album Exception è disponibile su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali. Potrete inoltre ascoltare il nuovo singolo My Exception sulle migliori radio indipendenti italiane, su Spotify e, news fresca fresca, anche su Youtube!

Pubblicata il 27/04/2018