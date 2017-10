ESCE OGGI IMPRONTE DI SABBIA, IL NUOVO SINGOLO DEI BIFF: COGLIETE L’ATTIMO!

L’etichetta Areasonica Records prosegue la sua stagione autunnale di grande musica di qualità lanciando oggi Impronte di Sabbia, title track e nuovo potentissimo singolo dei Biff, estratto dal loro omonimo album!

La band hard rock emiliana dei Biff ha ricevuto in questi mesi un ottimo successo di critica e di pubblico: il primo singolo contro la violenza sulle donne, Colori Lividi, è entrato in heavy rotation su tantissime radio italiane, e l’album Impronte Di Sabbia ha ricevuto grande attenzione da parte delle più celebri testate nostrane di genere, come Metal in Italy e Italia di Metallo.

Il secondo singolo estratto Impronte Di Sabbia – impreziosito da un sound d’impatto, forte e deciso – è la traccia che da sola riesce ad incarnare l’intero significato dell’album che prende il suo nome: “carpe diem”, un’ottima filosofia di vita da seguire per noi che siamo solo effimere impronte di sabbia, destinate a scomparire. Bisogna cogliere l’attimo, ve lo dicono i Biff.

