Esce oggi Fallin’, il nuovo singolo delle Cherry In The Mud: il duo toscano torna con un brano che unisce le linee del folk alla grinta di un rock d’impatto tutto al femminile!

Areasonica Records presenta oggi Fallin’, il nuovo singolo del duo al femminile delle Cherry In The Mud, terzo estratto dal loro debut album Through Dirty Vibes!

Un’ottima collezione di successi su stampa e radio per la band toscana: la loro musica approda infatti in heavy rotation sulle migliori emittenti indipendenti d’Italia e le notizie su di loro fanno il giro del web, le due rilasciano diverse interviste e vengono trasmessi diversi speciali e approfondimenti dedicati al loro primo lavoro. In poco tempo le Cherry conquistano anche il pubblico con i loro carichissimi live sui palchi dell’intera penisola – tra i più significativi ricordiamo quello al Vicolo Bolognetti e la grande partecipazione al celebre Ferrara Buskers Festival.

Fallin’, il loro nuovo singolo, è un brano caratterizzato da incalzanti linee folk di chitarra dove il mood malinconico della traccia sfuma per incontrare un panorama melodico più grintoso e d’impatto. Per ascoltare Fallin’ vi basterà accendere la radio, Through Dirty Vibes invece lo trovate su iTunes!

Pubblicata il 13/02/2018