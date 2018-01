Esce oggi Exception, il nuovo e coinvolgente album di Mike: una voce soul su armonie R&B per un esordio dal sapore d’oltreoceano

Una voce soul con accenti blues che spazia fino ai ritmi dell’R&B: lui è Michele Di Tommaso, in arte Mike, artista tivolese che pubblica oggi il suo debut album Exception, edito dalla label bolognese Areasonica Records e accompagnato dal primo singolo estratto So Patient!

Dopo la militanza in svariati gruppi gospel della sua zona, la partecipazione al Sanremo Festival Cafè e le finali del Festival Estivo 2017 - trasmesso anche in diretta Sky - Mike, spinto dalla voglia di creare un progetto unico nel suo genere, unisce le forze insieme ad Ezio Natale (compositore e arrangiatore) e Simone Ranieri (autore dei testi) per dar vita alla sua prima creatura discografica, sei tracce dal sapore d’oltreoceano in grado di coniugare al meglio il mood graffiante del rock con la profondità emotiva della black music.

Influenzato dal soul e dal blues degli ultimi trent’anni, Exception è, per dirlo con le parole di Mike, “un grido silenzioso alla ricerca di qualcosa di originale e fuori dal comune in mezzo al caos ripetitivo dei nostri giorni”. Il primo singolo estratto è So Patient, un pezzo che si sviluppa sul ritmo trascinante di un rock latino impreziosito dalla voce calda di Mike e prende vita dall’eterna indecisione tra il frenare l’istinto di mandare tutto all’aria e sfogarsi esprimendo in tutta onestà il proprio essere con la persona che si ama.

Exception è da oggi disponibile su iTunes e tutti i migliori store digitali internazionali, per ascoltare So Patient invece vi basterà sintonizzarvi: il brano è in radio!

Pubblicata il 24/01/2018