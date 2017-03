Esce il 12 Aprile CONTROLUCE, l’album d’esordio degli ZERONAUTA

Genere: Rock

Label: La Clinica Dischi

Distribuzione Digitale: iTunes, GooglePlay, Spotify

Release Date: 12/04/2017



Uscirà il 12 aprile 2017, edito da ‘La Clinica Dischi’, l’album d’esordio degli ‘Zeronauta’ dal titolo ‘Controluce’.

Le sonorità del disco ruotano attorno all’alternanza tra atmosfere cupe e atmosfere più luminose, facendo di questo contrasto il tema portante dell’intero lavoro. La creazione delle canzoni è stata affiancata dalla ricerca di un suond sporco e saturo che potesse esprimere a pieno la carica energetica della band fiorentina.

I testi, dai toni riflessivi e dal carattere introspettivo, sono prevalentemente svincolati dall’intento narrativo. Essi si concentrano sul rapporto tra la realtà esterna e l’individuo con un approccio libero ed evocativo, descrivendone le difficoltà e i contrasti attraverso sensazioni ed immagini soggettive (da cui il titolo ‘Controluce’).

La canzone scelta come singolo apripista è ‘Giorno Immobile’, del quale uscirà anche un videoclip. Il brano, il primo ad essere scritto di questo disco, è forse il più rappresentativo del progetto poiché ne mostra la duplice anima musicale: in parte energica, in parte più morbida. La canzone si concentra sulla distanza reale tra le persone che, pur vivendo nello stesso contesto, spesso si trovano isolate nella loro interiorità. Il testo vuole quindi esprimere le difficoltà dell’individuo nell’approccio e nel confronto quotidiano con la realtà collettiva; questi temi e questi concetti si possono ritrovare in tutto il disco e risultano centrali al suo interno.

Il videoclip si riallaccia all’idea grafica dell’album attraverso l’utilizzo delle luci e del contrasto che esse creano in bianco e nero.

LINE UP:

Giacomo Aiolli – chitarra, tastiere

Gregorio Serni – voce, chitarra

Simone Fallone – basso, voce

Dario Valoti – batteria, percussioni



CONTATTI ARTISTA:

FaceBook: https://www.facebook.com/zeronauta

Skype: ZERONAUTA

Telefono: 334 1966983



CREDITS ALBUM:

Produzione a cura di Giovanni Mazzanti e Zeronauta.

Registrato e mixato a Firenze da Giovanni Mazzanti.

Master realizzato da Alex Marton a Follonica (GR) presso FirstLineStudio.

Progettazione grafica/Artwork: Duccio Melosi (Melosi Design).

Foto: Pietro Grossi.

Promozione e distribuzione: La Clinica Dischi e Worilla-Press&Promotion.

TRACKLIST:

1) Vienimi a salvare

2) Giorno immobile

3) Sono rimasto io

4) Plastica

5) Killer Queen

6) Tu chi sei

7) Controluce

8) Mi trascino

9) Fotofobia

10) Particella Oscura

Pubblicata il 07/03/2017