ESCE FURTHER AWAY FROM HERE, IL SINGOLO D’ANTEPRIMA DEI SUAVE CHE ANTICIPA L’USCITA DEL LORO DEBUT ALBUM!

L’etichetta Areasonica Records presenta un grande singolo d’anteprima: arrivano i Suave con Further Away From Here, brano che anticipa l’uscita del loro omonimo debut album!

Hard Rock con sonorità fortemente melodiche di richiamo internazionale fino ad arrivare ad un indie che sconfina nell’Alternative: questi sono i Suave, duo di Asti di nuova formazione, un progetto che attinge fortemente dalle influenze musicali e dalla carriera individuale pregressa dei due artisti, Gianluca Ratel e Massimiliano Lazzarato. I due hanno infatti alle spalle una ricca esperienza maturata dalla militanza in diverse band metal, rock e new wave – i Power, i Ragma e gli Ultimora fra le altre – che li ha portati in seguito a convogliare la loro energia creativa e musicale in un progetto tutto nuovo.

Oggi i Suave sono pronti a regalarvi un assaggio del loro debut album, la cui uscita è prevista per il mese di gennaio del prossimo anno. Further Away From Here, singolo d’anteprima, è un pezzo che affronta con coraggio la tematica della solitudine e della depressione. Un viaggio emotivamente profondissimo dentro la psiche umana accompagnato dal videoclip, con la partecipazione dell’attore Sergio De Ieso, che con le sue tinte fosche e il suo mood malinconico - leitmotiv dell’intero lavoro – riesce perfettamente a sviluppare in immagini una storia difficile da raccontare.

Tutti su iTunes per acquistare il singolo Further Away From Here, da oggi in rotazione sulle migliori radio indipendenti d’Italia!

Pubblicata il 15/12/2017