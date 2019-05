Esce Exodus Of Dreams, il nuovo disco dei Man City Sirens: torna l’indie rock australiano che ci ha fatto innamorare.

Dall’Australia tornano i Man City Sirens, giunti al loro secondo disco con l’etichetta bolognese Areasonica Records: fuori l’album Exodus Of Dreams, disponibile su iTunes e accompagnato dal videoclip su youtube del primo singolo estratto Runaway, Oh Runaway.

Un mix accattivante di indie rock e popera quello dei Man City Sirens, già premiato dalla stampa e dal pubblico nostrani in occasione dell’uscita dell’album Avalanche Of Debutantes: tra gli altri, Beatrice Forzan di Incipit Mag aveva scritto di loro “La forza dei Man City Sirens è la capacità di [...] ricordare la scena delle grandi band del passato mantenendo la freschezza dell’indie rock contemporaneo”.

Exodus Of Dreams, titolo che rimanda alla nostra natura intrinsecamente onirica sempre in bilico tra il sogno e l’incubo, cinque tracce eclettiche, con cambi di marcia e svolte sorprendenti che dramatizzano il percorso sonoro: vocalità serpentine e ritornelli accattivanti per un linguaggio artistico che, ben piantato in un panorama indie, si fa poetico e allusivo attraverso immagini quotidiane arricchite da mille sfumature differenti.

Pubblicata il 16/05/2019