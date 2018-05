Esce Cosa Resta, il nuovo singolo del cantautore siciliano Alessandro Di Caro, cover omaggio al livornese Piero Ciampi

Via al lancio di Cosa Resta, il nuovo singolo dell’artista siciliano Alessandro Di Caro, secondo estratto dal suo nuovo album Tempi Distratti: una bellissima cover che omaggia il celebre brano del cantautore Piero Ciampi!

Il suo primo singolo Tempi Distratti, title track del disco, è approdato in rotazione sulle migliori radio indipendenti italiane e la notizia della release targata Viva Music ha fatto il giro del web conquistando uno spazio su diverse testate di settore, tra le altre Culturame e Corner Music. Giuseppe Amato (Music Map) ha recensito il disco Tempi Distratti scrivendo “Un debutto molto positivo per l’artista, che incuriosisce e fa ben sperare per il futuro”.

La cover, accompagnata dal videoclip su youtube, è un omaggio - in chiave pop rock - alla storica canzone del livornese Piero Ciampi e alla sua città natale nonché città d’adozione dell’artista siculo. Il brano è, per citare le parole di Giuseppe Amato, “una versione più energica e moderna” dell’originale che riesce a mantenere, nella sua freschezza, “la delizia di un sempreverde”.

Tempi Distratti lo trovate su iTunes, Cosa Resta invece potrete ascoltarla in radio, su Spotify o godervela in video su Youtube!

Pubblicata il 30/05/2018