ESCE COME ONDA, IL SINGOLO D’ANTEPRIMA DEI DAGMA SOGNA CHE ANTICIPA L’USCITA DEL LORO NUOVO ALBUM!

Areasonica Records presenta il brano Come Onda, singolo di anteprima dei Dagma Sogna che anticipa il lancio del loro nuovo album Tratti Di Matita, da oggi in pre-order su iTunes in attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 16 gennaio del 2018!

Dopo un anno fortunato fatto di traguardi importanti e successi da ricordare, fra tutti la partecipazione alla rassegna musicale La Stampa per il Festival, dove la band savonese viene selezionata per esibirsi sul prestigioso palco del Teatro dell’Opera di Sanremo al fianco di Vittorio De Scalzi dei New Trolls, i Dagma Sogna sono adesso pronti a regalare al pubblico un’emozionante anticipazione della loro nuova e attesissima creatura discografica.

Lì dove le armonie cantautorali e le linee pulite del pop incontrano l’istintività più graffiante di un rock ricercato e mai banale troviamo Tratti Di Matita e Come Onda, un pezzo dal timbro inconfondibile accompagnato da un videoclip che profuma di mare, con la regia di Mirko Bertolotto. Con le sue melodie evocative e le sue liriche romantiche, Come Onda incarna perfettamente il mood emozionale e nostalgico dell’intero processo creativo. Un album e un singolo in puro stile Dagma Sogna.

Tutti su iTunes per preordinare Tratti Di Matita oggi stesso! Per ascoltare il nuovo singolo Come Onda, invece, basterà restare sintonizzati: il brano è in rotazione sulle migliori radio indipendenti di tutta Italia.

Pubblicata il 17/11/2017