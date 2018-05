Esce Caduta Libera, primo album da solista di Simone Tancredi accompagnato dal singolo Alibi!

La label bolognese Viva Music presenta il savonese Simone Tancredi con il suo primo album solista Caduta Libera! La release è accompagnata dal superitmato e frizzante primo singolo estratto Alibi, brano fatto di energia, entusiasmo e speranza per l’inizio di una storia d’amore accompagnato dal bellissimo videoclip su Youtube.

Inizia già da giovanissimo a esibirsi sui palchi cittadini e, ancora adolescente, fonda la sua prima band, i Kubra, insieme a Matteo Garbarini. Il duo colleziona diverse vittorie e partecipazioni: primo posto al ”Live to Live” nel 2001, il titolo di Miglior rock band ligure alle finali regionali di Sanremo Rock e l’arrivo alle finali nazionali di Rock Targato Italia. Nel 2003 collaborano con “ISMA Records” per il singolo “Polvere“, approdato poi su 500 emittenti radiofoniche nazionali e con Franco Testa, direttore dell’orchestra del festival di Sanremo; si esibiscono inoltre al fianco di Mario Venuti e Riccardo Sinigalia in occasione dell’anniversario de La Sapienza.

Nel marzo 2018 l’artista firma con la label Vivamusic per la pubblicazione del suo primo disco solista Caduta Libera, album dove un mix di cantautorato con punte di Indie, velate ma presenti, emerge sotto una spessa crosta di Pop che fa assolutamente da padrone in un disco lavorato con una buona dose di appeal radiofonico. Tante le collaborazioni importanti presenti nel disco, come quella con Danilo Cherni, arrangiatore e session-man per Venditti e Mia Martini, o quella con Vittorio Giannelli, arrangiatore, chitarrista, sound designer e compositore per Warner Chappel e RAI Cinema.

Caduta Libera lo trovate su iTunes, Alibi invece potrete ascoltarlo in radio o godervelo in video su Youtube!





Pubblicata il 14/05/2018