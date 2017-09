ESCE BORDEAUX QUAY: IL NUOVO VIDEOCLIP DI FABRIZIO LUGLIO!

Via al lancio di Bordeaux Quay, il nuovo singolo del cantautore Fabrizio Luglio, terzo estratto dal suo album Senza Disturbare e accompagnato da un bellissimo videoclip!

Dopo il successo ottenuto dal lancio dei suoi primi due singoli, attualmente in heavy rotation su numerose emittenti radiofoniche italiane, la musica di Fabrizio Luglio, cantautore d’adozione bolognese ormai noto al pubblico per i tanti live e le molteplici interviste e ospitate che hanno seguito l’uscita del suo ultimo disco Senza Disturbare, ha collezionato ottimi riscontri anche dalla critica. Maurizio Calzavara di Blu Radio Veneto ha recensito positivamente tutto il suo lavoro, apprezzando il suo stile (“fervore melodico quasi sanremese”), l’attenzione alla composizione e la cura impiegata negli arrangiamenti in ogni suo pezzo.

Il nuovo singolo Bordeaux Quay viene lanciato insieme ad un videoclip dalle tinte seppia - con la regia di Paolo Meriggi - dal mood vintage e romantico che accompagna le melodie sognanti e la voce calda di Fabrizio in un dolcissimo viaggio sulle onde di un amore. Restate in ascolto dunque e lasciatevi emozionare da Bordeaux Quay, il nuovo singolo di Fabrizio Luglio è in radio!

Pubblicata il 26/09/2017