“Ermetico Manifesto”, il disco d’esordio dei Malvacicuta è finalmente disponibile!

Il disco d’esordio dei Malvacicuta dal titolo “Ermetico Manifesto” è da oggi disponibile via Native DIvision & Records, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Ermetico Manifesto” è uno spaccato filosofico messo in musica dove la verità è nel puro assemblaggio di suoni senza sovra iscrizioni o elaborazioni tecniche. Un rock che rievoca un’evoluzione di pensiero che parte da Zoroastro per arrivare al neoplatonico Ermete Trismegisto. Rendere il pubblico conscio: sembra essere questo il vero scopo dell’album mentre risonanze e dinamiche altisonanti assicurano una percezione d’effetto.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il video di “Violenta Metamorfosi” di cui consigliamo la visione.

“Violenta Metamorfosi” Official Video:

Genere: Rock, Art Rock

Artisti simili: Verdena, Jack White, Queens of The Stone Age

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/nativedivisionrecords

https://www.facebook.com/pg/Malvacicuta-2149461521982559

Pubblicata il 25/10/2019