Epic Delight fuori con una nuova produzione dal titolo White Thunder

White Thunder, il terzo EP pubblicato da EPIC DELIGHT, l’etichetta di produzione epica ed orchestrale con le librerie sonore del compositore e produttore John Meisel, che vuole celebrare stati d’animo eroici, avventure oceaniche e una miscela unica di maestosa grazia orchestrale e potenti stili ibridi e sta diffondendo scintille di potere drammatico ed elevazione altamente energetica.

L’ibrida sinfonia orchestrale dell’EP White Thunder, che contiene 8 brani, è pieno di una “fragorosa beatitudine” e descrive uno scenario di bufere e tuoni infuocati in un modo non violento ma molto potente.

Ascolta il disco su Spotify

https://open.spotify.com/album/5ALx2GgJoxAUSzo2MnV1iv?si=Px72I7rZR3uV51fPG6phbw

Lampi veloci eseguiti dagli archi, percussioni complesse, violini lirici ed emozionali, e soli di violoncelli, arpe, cori celestiali, il tutto a volte circondato da delicati voci femminili di soprani, portano l’ascoltatore direttamente nell’occhio della tempesta, dove prevalgono la pace e l’immobilità.

White Thunder è uscito il 22 gennaio 2020 su tutti i migliori digital stores musicali

Official EP-Promo-Trailer: https://youtu.be/m_PmPcJzHBc

Credits

© copyright / ℗ credits: Record Label = EPIC DELIGHT (LC = 85257)

Compositore: John Meisel

Mixed & produced by John Meisel

Artworks: C.C.

Video editing: Imed Samti

Streaming, Social e Contatti

SPOTIFY (Artist-Link):

https://open.spotify.com/artist/7GnNZUZFzBPL4d6kFkB0av?si=dY1i5tYQQ42ULClSN5TRUQ

SPOTIFY (Playlist Link):

https://open.spotify.com/playlist/5uEERcu3Sb7LsQq6SRQAX2?si=padG8up9Sj2Qxai3Z1b8DA

YouTube-Channel:

www.youtube.com/EpicDelight

SoundCloud Channel:

www.soundcloud.com/EpicDelight

Official Website: www.EpicDelight.com

Buy or stream the EP here:

https://songwhip.com/album/epic-delight/white-thunder

Pubblicata il 30/01/2020