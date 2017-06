ENZO AVITABILE VINCE IL GLOBO D’ORO PER LE MUSICHE DEL FILM “INDIVISIBILI”

Ennesimo riconoscimento per Enzo Avitabile: il compositore di Marianella vince il Globo d’Oro per le musiche del film di Edoardo De Angelis, “Indivisibili”. Dopo il trionfo ai David di Donatello (miglior musicista e miglior brano originale), al Premio Ennio Morricone e al Ciack d’oro per la colonna sonora di “Indivisibili” e la vittoria del Premio Ubu per le musiche dell’opera teatrale di Pippo Delbono, “Vangelo”, il 2017 di Avitabile si arricchisce di un altro prestigioso premio.

Giunti alla cinquantasettesima edizione, i Globi d’Oro – i premi cinematografici della Stampa Estera in Italia – sono stati assegnati nel corso della cerimonia ufficiale che si è tenuta mercoledì 14 giugno a Villa Medici. Tra i cinque candidati alla vittoria per la migliore musica, Enzo Avitabile ha avuto la meglio su Nino D’Angelo (Falchi), Stefano Di Battista (Sole Cuore Amore), Andrea Farri (Lasciati andare) e Marcello Peghin (Chi salverà le rose?).

La motivazione per l’attribuzione del premio: “Enzo Avitabile ha saputo scrivere una musica piena di sfaccettature, capace di completare egregiamente le emozioni suscitate dal film Indivisibili. Evocando in qualche nota, con la sua voce roca e malinconica, l’imprevedibile universo napoletano…”

Pubblicata il 15/06/2017