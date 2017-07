Enzo Avitabile riceve la medaglia della Città dal Sindaco de Magistris

Martedì 4 luglio alle ore 12 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris conferirà la medaglia della Città al Maestro Enzo Avitabile come riconoscimento alla sua straordinaria carriera ed agli innumerevoli successi, ultimi dei quali i due Nastri d’Argento per le composizioni musicali del film Indivisibili.

Il 2017 per Enzo Avitabile è stato un anno ricco di successi e riconoscimenti. Per le musiche del film di Edoardo De Angelis, “Indivisibili“, ha vinto, oltre ai recenti Nastri d’Argento, due David di Donatello, il Premio Ennio Morricone , il Ciak d’Oro, il Globo d’Oro e due Nastri d’Argento. Per le musiche dell’opera teatrale di Pippo Delbono, “Vangelo”, invece, ha vinto il Premio Ubu, il più importante riconoscimento in ambito teatrale in Italia.

È considerato l’artista italiano simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove. Ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Bob Geldof e Randy Crawford. Ha girato il mondo, condiviso il palco e registrato brani con i nomi di punta della world music: Mori Kante, Afrika Bambaataa, Trilok Gurtu, Khaled, Manu Dibango, Richie Havens, Eliades Ochoa solo per citarne alcuni. Tra le sue collaborazioni più recenti quella con il bassista statunitense Marcus Miller, storico bassista di Miles Davis.

