Enneo2 fuori con il video Tra origami e ritagli

A distanza da un anno da Nostalgia Ep, l’artista Siciliano Enneo2 si prepara a pubblicare un nuovo Ep proponendo al pubblico il primo estratto.

“Tra origami e ritagli”, edito per Street Label records e arrangiato dallo stesso artista che si firma in questo caso Simone Schicchi, riprende la visione attuale della quotidianità dell’artista, un oscillare tra pezzi di vita ritagliati con mood e colori differenti, buttati via e ricomposti in origami. Il singolo, dalle sonorità rap Lo-Fi ed elettroniche, rappresenta in questo anche il concept del futuro Ep, che vedrà ben cinque sfaccettature musicali e stili differenti ripresi da Enneo2.

Il video, diretto da Giuseppe Randazzo, completa l’intento. La mancanza di riprese, bloccate dall’emergenza covid19, danno un effetto statico, fluttuante e lento. Ritagli di immagini rielaborate in chiave vintage da una post produzione fedele alla chiave Lo-Fi del pezzo.

“Tra origami e ritagli” rappresenta un nuovo punto di ripartenza per l’artista. Un cambiamento che lo riconferma però versatile e sperimentale.

Link Video :

https://www.youtube.com/watch?v=FHA-RqFjkEI&fbclid=IwAR0vlYOAWV2LSA9gAC328DdD0M3XJuRmNjOCEAO_yPditithiU2ugg9VAxo

Pubblicata il 07/04/2020