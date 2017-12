En?gma torna con Krav Maga, il singolo che anticipa il nuovo album

Krav Maga è il titolo del nuovo singolo e video pubblicato dal rapper sardo En?gma a un anno dall’ultimo lavoro Indaco.

Krav Maga con la produzione di Kaizén sancisce un nuovo capitolo della carriera dell’MC, che conferma la sua scelta di voler lavorare da indipendente, gestendo in prima persona tutti gli aspetti della produzione artistica e discografica.

Il pezzo si presenta subito aggressivo, anticipando le atmosfere e i temi che caratterizzeranno le uscite dei prossimi mesi. “Krav Maga” è sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa di origine israeliana, uno stile di lotta da “guerriglia urbana”, rappresenta quindi per l’artista la lotta infinita col proprio io interiore. Quest’autodifesa, nell’immaginario dell’artista, si pone con un doppio filo mistico e metaforico: da un lato difesa dal male esterno, dall’altro autodifesa dai demoni interiori.

Due minuti e mezzo di beat e rime crude mettono in evidenza l’approccio di En?gma alla musica e al suo rapporto con la realtà. Anche il video filmato e diretto da Corrado Perria e Paolo Maneglia, è stato girato sulla spiaggia di Cala del Morto presso Domus de Maria nella località Chia in Sardegna e vede combattere a mani nude le due anime di En?gma in un dualismo infinito tra bene e male. Krav Maga sarà incluso nel nuovo album in uscita nel 2018.

Pubblicata il 10/12/2017