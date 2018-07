Endless Nine rilasciano il concept CONCRETE

“Concrete” è un viaggio breve ma intenso, tre brani che spaziano da atmosfere alternative a suggestione progressive di grande ricercatezza, suoni granitici e tanta personalità per una produzione realizzata tra Italia, Germania ed Inghilterra. Questo si cela nel concept appena rilasciato su tutti i digital store dalla band marchigiana Endless Nine che aveva già anticipato la release da qualche settimana col video particolarissimo di Kill Hattori Hanzo che fonde disegni nello stile dei manga ed immagini reali.

Ecco il video a Kill Hattori Hanzo

Non mancano anche inflessioni elettroniche di grande modernità nei tre brani che, dopo essere stati registrati in Italia, sono stati mixati a Berlino da Enrico Tiberi e masterizzati in Inghilterra da Pete Maher (U2, Depeche Mode, Rolling Stones).

Concrete è distribuito attraverso Volcano Records e rappresenta un significativo antipasto per una band che promette di far parlare molto di sé in futuro.

I tre brani sono disponibili su tutti i digital store compresi Amazon Music e iTunes, Spotify, Deezer e le altre principali piattaforme di streaming.

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/endlessnineofficial

Pubblicata il 02/07/2018